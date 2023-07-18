Зеленський зібрав Ставку, ключові питання — морський експорт зерна та безпека портів

Також під час засідання доповіли про боротьбу з ворожими БПЛА, про плани противника, а також про ситуацію на полі бою та динаміку постачання снарядів.

Джерело фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зібрав Ставку. Питання номер один – морський експорт зерна та безпека портів.

Як ми писали, Україна хоче продовжити роботу зернового коридору без росії.

Також під час засідання доповіли про боротьбу з ворожими БПЛА, про плани противника, а також про ситуацію на полі бою та динаміку постачання снарядів.

«Питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів. Доповідали віце-прем’єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа – логістика постачання та захист узбережного регіону.

Були доповіді міністра Клименка та голови Держспецзв’язку Щиголя про боротьбу з ворожими БПЛА. ГУР, СЗР, СБУ – про плани противника.

Заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів», - повідомив Президент.

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