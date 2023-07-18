Боротьба з корупцією є одним із пріоритетів для початку переговорів про вступ в ЄС – Стефанішина

Одним із завдань для початку переговорів про вступ в ЄС є суттєвий прогрес у виконанні 7 рекомендацій Єврокомісії.

Джерело фото: arma.gov.ua

Україна прагне розпочати переговори про вступ до ЄС вже до кінця 2023 року, тому має продемонструвати суттєвий прогрес у реалізації кожної із семи рекомендацій Єврокомісії, серед яких боротьба з корупцією є одним із пріоритетів.

На цьому наголосила Віцепрем’єр Ольга Стефанішина під час робочої наради, присвяченій рекомендаціям Єврокомісії в частині посилення заходів боротьби з корупцією.

Відповідно, ключовими темами обговорення були виконання Державної антикорупційної програми, заходи зі зміцнення незалежності та ефективної роботи антикорупційних органів, а також відновлення обов’язкового електронного декларування.

Учасники наради визначили ряд пріоритетних заходів та домовилися про координацію зусиль для моніторингу їх імплементації.

Як ми раніше писали, голова АРМА Олена Дума ініціювала ряд кроків для підвищення рівня прозорості в роботі АРМА та вдосконалення механізму управління арештованими активами для збільшення надходжень до Державного бюджету.

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