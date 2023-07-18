Борьба с коррупцией является одним из приоритетов для начала переговоров о вступлении в ЕС – Стефанишина

Одной из задач для начала переговоров о вступлении в ЕС является существенный прогресс в выполнении 7 рекомендаций Еврокомиссии.

Источник фото: arma.gov.ua

Украина стремится начать переговоры о вступлении в ЕС уже до конца 2023 года, поэтому должна продемонстрировать существенный прогресс в реализации каждой из семи рекомендаций Еврокомиссии, среди которых борьба с коррупцией является одним из приоритетов.

Об этом заявила Вицепремьер Ольга Стефанишина во время рабочего совещания, посвященного рекомендациям Еврокомиссии в части усиления мер борьбы с коррупцией.

Соответственно ключевыми темами обсуждения были выполнение Государственной антикоррупционной программы, меры по укреплению независимости и эффективной работы антикоррупционных органов, а также возобновление обязательного электронного декларирования.

Участники совещания определили ряд приоритетных мер и договорились о координации усилий для мониторинга их имплементации.

Как мы ранее писали, глава АРМА Елена Дума инициировала ряд шагов по повышению уровня прозрачности в работе АРМА и совершенствования механизма управления арестованными активами для увеличения поступлений в Государственный бюджет.

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