Движение Подольско-Воскресенским мостом планируют открыть уже в сентябре, хотя и не для всех

Съезды на остров Труханов и на Русановские сады уже построены.

Источник фото: kyiv.comments.ua

В КГГА планируют открыть движение Подольско-Воскресенским мостом для общественного транспорта уже в сентябре. Хотя, как отметил директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью «LIGA.net», эти съезды будут работать в режиме «не для всех».

«Съезды на остров Труханов и на Русановские сады уже построены. И сегодня мы планируем запустить там хотя бы общественный транспорт, буквально через несколько месяцев мы сможем это сделать. Но эти съезды будут работать в таком режиме – "не для всех". Это будет скорая, пожарная и ряд маршрутов общественного транспорта, которые будут соединять левый берег с правым. Я думаю, в сентябре мы уже должны поехать», - сказал он.

Как мы рассказывали ранее, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заключениекомиссии относительно аварийности мостов Патона и Метро в Киеве.

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