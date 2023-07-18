СБУ сообщила о новом подозрении экс-директору Russia Today Кузнецову-Красовскому, который призвал убивать украинских детей

Служба безопасности задокументировала новые преступления Антона Кузнецова-Красовского.

СБУ сообщила о новом подозрении экс-директору Russia Today, который призвал убивать украинских детей.

Как рассказали в Службе безопасности, в одном из недавних эфиров своей авторской программы он публично призвал топить и сжигать украинских детей.

Этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today, а также на собственных каналах российского пропагандиста в «Ютуб» и «Телеграм», которые насчитывают несколько сотен тыс. подписчиков.

На основании этих фактов следователи Службы безопасности сообщили Кузнецову-Красовскому о новом подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду (деяние умышленно совершенном с целью полного или частичного уничтожения национальной и этнической группы путем лишения жизни членов такой группы)).

Поскольку он скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности.

Ранее по материалам СБУ, в феврале этого года российского пропагандиста был приговорен к 5 годам заключения с конфискацией имущества.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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