Рух Подільсько-Воскресенським мостом планують відкрити уже у вересні, хоча і не для всіх

Зʼїзди на Труханів острів і на Русанівські сади уже побудовані.

Джерело фото: kyiv.comments.ua

У КМДА планують відкрити рух Подільсько-Воскресенським мостом для громадського транспорту вже у вересні. Хоча, як зазначив директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв’ю «LIGA.net», ці зʼїзди працюватимуть у режимі «не для всіх».

«Зʼїзди на Труханів острів і на Русанівські сади уже побудовані. І сьогодні ми плануємо запустити там хоча б громадський транспорт, буквально за кілька місяців ми зможемо це зробити. Але ці зʼїзди працюватимуть у такому режимі — "не для всіх". Це буде швидка, пожежна і низка маршрутів громадського транспорту, які сполучатимуть лівий берег з правим. Я думаю, у вересні ми вже маємо поїхати», – сказав він.

Як ми розповідали раніше, мер Києва Віталій Кличко прокоментував висновки комісії щодо аварійності мостів Патона і Метро в Києві.

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