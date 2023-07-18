Зеленский собрал Ставку, ключевые вопросы - морской экспорт зерна и безопасность портов

Также во время заседания доложили о борьбе с вражескими БПЛА, о планах противника, а также о ситуации на поле боя и динамике поставок снарядов.

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Президент Владимир Зеленский собрал Ставку. Вопрос номер один – морской экспорт зерна и безопасность портов.

Как мы писали, Украина хочет продолжить работу зернового коридора без россии.

Также во время заседания доложили о борьбе с вражескими БПЛА, о планах противника, а также о ситуации на поле боя и динамике поставок снарядов.

«Вопрос номер один на сегодняшней Ставке – морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа – логистика поставок и защита прибрежного региона.

Были доклады министра Клименко и главы Госспецсвязи Щиголя о борьбе с вражескими БПЛА. ГУР, СВР, СБУ – о планах противника.

Заслушали ситуацию на поле боя от командующих Залужного, Сырского, Тарнавского. Министр Резников и командующий Силами логистики Гуляк доложили о динамике поставок снарядов», - сообщил Президент.

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