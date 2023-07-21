Люди, які вже зробили ремонти власним коштом, зможуть отримати компенсацію, — Шмигаль

Прем’єр-міністр дав завдання детально прокомунікувати, як саме виглядатиме механізм компенсації.

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Уряд ухвалив зміни до програми єВідновлення, що дозволять виплатити компенсацію людям, які вже зробили ремонти власним коштом. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми повертаємо життя і повертаємо все, що потрібно людям для нормального життя. Ремонт і відбудова житла — один із центральних процесів. Вже працює програма єВідновлення, за якою виплачуються цільові кошти саме на ремонти житла», — зазначив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр дав завдання Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури й Міністерству цифрової трансформації детально прокомунікувати, як саме виглядатиме механізм компенсації.

«Розраховуємо, що він буде готовий восени, і після цього почнуться відповідні виплати», - зазначив він.

Раніше ми писали, що власники зруйнованого майна на Київщині зможуть подати заяву в Дії для грошової компенсації.

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