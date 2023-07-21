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  1. В Україні

Зміни в процедурі державної реєстрації юридичних осіб та нерухомості: роз’яснення

15:56, 21 липня 2023
Набрав чинності наказ Мін’юсту «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць.
Зміни в процедурі державної реєстрації юридичних осіб та нерухомості: роз’яснення
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Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Одеса повідомило, що 21 липня набрав чинність наказ Міністерства юстиції України № 2179/5 від 09 червня 2023 року «Про проведення державної реєстрації в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць», крім абзацу дев’ятого підпункту 1 пункту 1 цього наказу, який набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

«Наказом встановлено, що незалежно від місцезнаходження юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, майбутніх об’єктів нерухомості проводяться такі реєстраційні дії:

1) у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

- державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь;

- державна реєстрація юридичних осіб - релігійних організацій;

- державна реєстрація юридичних осіб, які належать до сфери управління центрального чи місцевого органу виконавчої влади або частка держави в статутному капіталі якої становить 100 відсотків, що проводиться за заявою уповноваженого органу управління відповідними об’єктами державної власності / корпоративними правами;

- реєстраційні дії на підставі судових рішень;

2)  у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

- державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, місцезнаходженням яких є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області, місто Севастополь.

Реєстраційні дії щодо реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділу юридичних осіб, місцезнаходженням яких є адміністративно-територіальні одиниці різних областей, проводяться державним реєстратором, яким розглядаються документи одночасно щодо відповідних юридичних осіб, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць:

у разі злиття або поділу - за місцезнаходженням новоутвореної юридичної  особи або за місцезнаходженням юридичної особи, що припиняються у результаті злиття або поділу;

у разі виділу - за місцезнаходженням новоутвореної юридичної особи або за місцезнаходженням юридичної особи - попередника;

у разі приєднання - за місцезнаходженням юридичної особи - правонаступника або за місцезнаходженням юридичної особи - попередника;

у разі перетворення - за місцезнаходженням юридичної особи - попередника або за місцезнаходженням юридичної особи - правонаступника.

З повним текстом наказу Міністерства юстиції України від 09 червня 2023 року можна ознайомитись за посиланням», - сказано у повідомленні.

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