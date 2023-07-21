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  1. В Україні

У розвідці повідомили, чи розглядають окупанти можливість підриву Запорізької АЕС

20:20, 21 липня 2023
Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що такий сценарій поки відклали.
У розвідці повідомили, чи розглядають окупанти можливість підриву Запорізької АЕС
Фото: Голос України
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Окупанти ще розглядають можливість вчинення теракту на Запорізькій АЕС, проте це сценарій поки відклали. Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що розвідка повідомляє українців про дії окупантів, як тільки вони вдаються до чергових провокацій або підготовки до провокацій.

За його словами, певний період після підриву дамби Каховської ГЕС загарбники проводили додаткові заходи щодо мінування об'єктів на території Запорізької станції. Зокрема, окупанти розглядали й сценарій щодо можливої підготовки теракту на станції.

"Пізніше цей сценарій... розглядається, але відкладений трошки в бік. І паралельно продовжуються інші речі", - сказав він.

Юсов зазначив, що наразі серед особового складу армії рф розповідають про начебто "атаки українців, які готуються до захоплення станції" і так звані "ДРГ". До того ж, загарбники отримали пряму вказівку звинувачувати українську сторону в будь-яких ексцесах.

Представник ГУР прокоментував ситуацію з обмеженим доступом експертів МАГАТЕ до Запорізької АЕС.

"Якщо немає чого приховувати, то немає й перешкод для експертів МАГАТЕ. Це не представники України чи української розвідки, це міжнародні експерти, які мають побачити що на станції все гаразд. Натомість їх водять тільки туди, куди рашисти вважають за потрібне", - сказав він.

Нагадаємо, що 4 липня Збройні Сили України повідомили про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території ЗАЕС.

МАГАТЕ запросило у росіян доступ до дахів реакторів ЗАЕС. 

У ГУР повідомляли, що мінування ЗАЕС продовжується

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