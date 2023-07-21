ВРП рекомендувала ДСА організувати ефективне управління процесом розробки та впровадження ЄСІТС

ДСА також рекомендували вжити додаткових заходів щодо покращення фінансового забезпечення працівників апаратів судів.

ВРП взяла до відома звіт про діяльність ДСА України за 2022 рік та надала низку рекомендацій з метою вдосконалення роботи органу. Про повідомив офіційний сайт ДСА.

«Зокрема рекомендовано:

розробити та подати на розгляд ВРП нормативи фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів;

затвердити зміни до типового положення про апарат суду;

вжити додаткових заходів щодо покращення фінансового забезпечення працівників апаратів судів та інших органів судової влади;

організувати ефективне управління процесом розробки та впровадження ЄСІТС;

затвердити зміни до Типового положення про апарат суду та інше», - повідомили у ДСА.

Раніше ми писали, що адвокати і держоргани мають зареєструватися в Електронному суді: набрав чинності закон.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.