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Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

Комітет Верховної Ради дав роз’яснення щодо дисциплінарного провадження проти суддів

Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

Нові підходи до формування фонду оплати праці держслужбовців: Уряд затвердив експериментальний порядок

Опубліковано постанову Кабміну щодо нових підходів до формування фонду оплати праці чиновників.

Керівник САП Клименко про знайдені у суддів Великої Палати мічені купюри: «Самого факту вилучення мічених коштів недостатньо, щоб повідомити про підозру»

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що доказів стосовно причетності інших суддів Верховного Суду до «бек-офісу» Князєва на сьогодні недостатньо.

«Який регламент, у нас клопотання»: Григорій Усик знехтував регламентом при розгляді звіту голови ДСА, незважаючи на позицію інших членів ВРП

«Почекайте, що регламент?» - під час розгляду питання щодо долі санаторію «Шкло» замість голови ДСА член ВРП від прокуратури запропонував заслухати його заступника, на що голова ВРП Григорій Усик спішно погодився, незважаючи на регламент.

  1. Суд інфо

ВРП рекомендувала ДСА організувати ефективне управління процесом розробки та впровадження ЄСІТС

15:28, 21 липня 2023
ДСА також рекомендували вжити додаткових заходів щодо покращення фінансового забезпечення працівників апаратів судів.
ВРП рекомендувала ДСА організувати ефективне управління процесом розробки та впровадження ЄСІТС
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ВРП взяла до відома звіт про діяльність ДСА України за 2022 рік та надала низку рекомендацій з метою вдосконалення роботи органу. Про повідомив офіційний сайт ДСА.

«Зокрема рекомендовано:

розробити та подати на розгляд ВРП нормативи фінансового та матеріально-технічного забезпечення судів;

затвердити зміни до типового положення про апарат суду;

вжити додаткових заходів щодо покращення фінансового забезпечення працівників апаратів судів та інших органів судової влади;

організувати ефективне управління процесом розробки та впровадження ЄСІТС;

затвердити зміни до Типового положення про апарат суду та інше», - повідомили у ДСА.

Раніше ми писали, що адвокати і держоргани мають зареєструватися в Електронному суді: набрав чинності закон.

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