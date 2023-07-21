ВСП рекомендовал ГСА организовать эффективное управление процессом разработки и внедрения ЕСИТС

ГСА также рекомендовали принять дополнительные меры по улучшению финансового обеспечения работников аппаратов судов.

ВСП принял к сведению отчет о деятельности ГСА Украины за 2022 год и предоставила ряд рекомендаций с целью усовершенствования работы органа. Об этом сообщил официальный сайт ГСА.

«В частности, рекомендовано:

разработать и представить на рассмотрение ВСП нормативы финансового и материально-технического обеспечения судов;

утвердить изменения в типичное положение об аппарате суда;

принять дополнительные меры по улучшению финансового обеспечения работников аппаратов судов и других органов судебной власти;

организовать эффективное управление процессом разработки и внедрения ЕСИТС;

утвердить изменения в Типовое положение об аппарате суда и другое», - сообщили в ГСА.

Ранее сообщалось, что адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон.

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