ВСП рекомендовал ГСА организовать эффективное управление процессом разработки и внедрения ЕСИТС

ВСП принял к сведению отчет о деятельности ГСА Украины за 2022 год и предоставила ряд рекомендаций с целью усовершенствования работы органа. Об этом сообщил официальный сайт ГСА.
«В частности, рекомендовано:
разработать и представить на рассмотрение ВСП нормативы финансового и материально-технического обеспечения судов;
утвердить изменения в типичное положение об аппарате суда;
принять дополнительные меры по улучшению финансового обеспечения работников аппаратов судов и других органов судебной власти;
организовать эффективное управление процессом разработки и внедрения ЕСИТС;
утвердить изменения в Типовое положение об аппарате суда и другое», - сообщили в ГСА.
Ранее сообщалось, что адвокаты и госорганы должны зарегистрироваться в Электронном суде: вступил в силу закон.
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