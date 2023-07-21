В Координационном центре не будет прокуроров, только исключительно государственные служащие – директорка спецподразделения ОГП

Уже 31 июля начнется этап собеседований, по результатам которых будут отобраны специалисты на должности координаторов, организаторов, аналитиков и коммуникационщиков.

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В Координационном центре не будет прокуроров, а только исключительно государственные служащие, чтобы не пересекаться компетенциями с уголовным процессом.

Об этом рассказала директорка Координационного центра поддержки потерпевших и свидетелей Вероника Плотникова.

Также она рассказала об основных аспектах работы новосозданного специализированного подразделения Офиса Генпрокурора.

11 июля завершился прием документов в рамках публичного набора на 34 должности Координационного центра. Уже 31 июля начнется этап собеседований, по результатам которых будут отобраны специалисты на должности координаторов, организаторов, аналитиков и коммуникационщиков.

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