В Координаційному центрі не буде прокурорів, лише виключно державні службовці – директорка спецпідрозділу ОГП

Вже 31 липня розпочнеться етап співбесід, за результатами яких будуть відібрані спеціалісти на посади координаторів, організаторів, аналітиків та комунікаційників.

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В Координаційному центрі не буде прокурорів, а лише виключно державні службовці, аби не перетинатися компетенціями з кримінальним процесом.

Про це розповіла директорка Координаційного центру підтримки потерпілих і свідків Вероніка Плотнікова.

Також вона розказала про основні аспекти роботи новоствореного спеціалізованого підрозділу Офісу Генпрокурора.

11 липня завершився прийом документів в рамках публічного набору на 34 посади Координаційного центру. Вже 31 липня розпочнеться етап співбесід, за результатами яких будуть відібрані спеціалісти на посади координаторів, організаторів, аналітиків та комунікаційників.

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