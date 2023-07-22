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  1. В мире

В Праге осудили мужчину, который пробивал шины авто с украинскими номерами

14:49, 22 июля 2023
Мужчина должен заплатить штраф в размере 100 тысяч крон – около 4 200 евро.
В Праге осудили мужчину, который пробивал шины авто с украинскими номерами
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Суд Праги присудил злоумышленнику, который пробивал с помощью дрели шины автомобилям с украинскими номерами, штраф в размере 100 тысяч крон (около 4200 евро). Об этом сообщает Czech Radio.

Полиция задержала пражанина в сентябре прошлого года непосредственно после совершения очередного преступления.

По данным полиции, с середины апреля до начала сентября 2022 года он с помощью дрели повредил 35 шин у двух десятков автомобилей с украинскими номерами.

Дрель у мужчины конфисковали, судебный приговор уже вступил в силу.

За повреждение чужого имущества на почве ненависти по национальным мотивам обвиняемому грозило наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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