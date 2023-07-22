В Праге осудили мужчину, который пробивал шины авто с украинскими номерами

Суд Праги присудил злоумышленнику, который пробивал с помощью дрели шины автомобилям с украинскими номерами, штраф в размере 100 тысяч крон (около 4200 евро). Об этом сообщает Czech Radio.
Полиция задержала пражанина в сентябре прошлого года непосредственно после совершения очередного преступления.
По данным полиции, с середины апреля до начала сентября 2022 года он с помощью дрели повредил 35 шин у двух десятков автомобилей с украинскими номерами.
Дрель у мужчины конфисковали, судебный приговор уже вступил в силу.
За повреждение чужого имущества на почве ненависти по национальным мотивам обвиняемому грозило наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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