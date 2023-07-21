Владельцы жилья могут подать заявку на компенсацию за приют переселенцев дистанционно: как это сделать

Владельцы недвижимости могут предоставить временное жилье внутри перемещенным лицам в рамках программы «Прихисток», даже находясь за границей, а также получить компенсацию за безвозмездное размещение таких лиц в своих жилых помещениях.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «Прихисток» и разместить объявление о предоставлении приюта внутренним переселенцам. Помимо собственников жилья это могут сделать их представители.
«Для подачи заявки на получение компенсации личное присутствие не обязательно.
Достаточно отправить письмо-сообщение с копиями подтверждающих документов на определенный ответственным исполнительным органом местного самоуправления электронный адрес. Для корректного расчета компенсации это нужно сделать не позднее следующего рабочего дня после предоставления жилья ВПЛ», - объясняют в Министерстве.
Указанная компенсация выплачивается в размере 450 гривен в месяц за размещение одного внутреннего переселенца в теплый период года и 900 гривен – во время отопительного сезона.
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