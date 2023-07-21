Власники житла можуть подати заявку на компенсацію за прихисток переселенців дистанційно: як це зробити

Крім власників житла, це можуть зробити їхні представники.

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Власники нерухомості можуть надати тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам у межах програми «Прихисток», навіть перебуваючи за кордоном, а також отримати компенсацію за безоплатне розміщення таких осіб у своїх житлових приміщеннях.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для цього необхідно зареєструватися на сайті «Прихисток» і розмістити оголошення про надання прихистку внутрішнім переселенцям. Крім власників житла, це можуть зробити їхні представники.

«Для подачі заявки на отримання компенсації особиста присутність не є обов’язковою.

Достатньо надіслати лист-повідомлення з копіями підтверджувальних документів на визначену відповідальним виконавчим органом місцевого самоврядування електронну адресу. Для коректного розрахунку компенсації це потрібно зробити не пізніше наступного робочого дня після надання житла ВПО», - пояснюють у Міністерстві.

Зазначена компенсація виплачується у розмірі 450 гривень на місяць за розміщення одного внутрішнього переселенця у теплий період року та 900 гривень – під час опалювального сезону.

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