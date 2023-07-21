Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

Комітет Верховної Ради дав роз’яснення щодо дисциплінарного провадження проти суддів

Зокрема, Комітет визначив момент, з якого починає здійснюватися дисциплінарне провадження стосовно судді.

Нові підходи до формування фонду оплати праці держслужбовців: Уряд затвердив експериментальний порядок

Опубліковано постанову Кабміну щодо нових підходів до формування фонду оплати праці чиновників.

Керівник САП Клименко про знайдені у суддів Великої Палати мічені купюри: «Самого факту вилучення мічених коштів недостатньо, щоб повідомити про підозру»

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що доказів стосовно причетності інших суддів Верховного Суду до «бек-офісу» Князєва на сьогодні недостатньо.

«Який регламент, у нас клопотання»: Григорій Усик знехтував регламентом при розгляді звіту голови ДСА, незважаючи на позицію інших членів ВРП

«Почекайте, що регламент?» - під час розгляду питання щодо долі санаторію «Шкло» замість голови ДСА член ВРП від прокуратури запропонував заслухати його заступника, на що голова ВРП Григорій Усик спішно погодився, незважаючи на регламент.

  1. В Україні

ВАКС заочно заарештував ексгендиректора Укрпатенту Андрія Кудіна

14:44, 21 липня 2023
Антикорупційний суд дозволив заочне слідство стосовно Кудіна.
ВАКС заочно заарештував ексгендиректора Укрпатенту Андрія Кудіна
Фото: kudin.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього генерального директора державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» («Укрпатент») Андрія Кудіна, якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до розтрати 250 млн грн. Таке рішення ВАКС ухвалив 3 липня, повідомляє slovoidilo.ua

Антикорупційний суд дозволив заочне слідство стосовно Кудіна. Після цього детектив НАБУ і прокурор САП попросили його заочно заарештувати.

«Обрати (Андрію Кудіну – ред.), який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи і не пізніш як через 48 годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого має розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановити ухвалу», – йдеться в рішенні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду