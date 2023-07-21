ВАКС заочно заарештував ексгендиректора Укрпатенту Андрія Кудіна

Антикорупційний суд дозволив заочне слідство стосовно Кудіна.

Фото: kudin.com

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього генерального директора державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» («Укрпатент») Андрія Кудіна, якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до розтрати 250 млн грн. Таке рішення ВАКС ухвалив 3 липня, повідомляє slovoidilo.ua.

Антикорупційний суд дозволив заочне слідство стосовно Кудіна. Після цього детектив НАБУ і прокурор САП попросили його заочно заарештувати.

«Обрати (Андрію Кудіну – ред.), який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи і не пізніш як через 48 годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого має розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановити ухвалу», – йдеться в рішенні.

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