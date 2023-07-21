ВАКС заочно арестовал экс-гендиректора Укрпатента Андрея Кудина

Антикоррупционный суд разрешил заочное следствие по Кудину.

Фото: kudin.com

Высший антикоррупционный суд заочно взял под стражу бывшего генерального директора государственного предприятия «Украинский институт интеллектуальной собственности» («Укрпатент») Андрея Кудина, которого НАБУ и САП подозревают в причастности к растрате 250 млн грн. Такое решение 3 июля принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Антикоррупционный суд разрешил заочное следствие по Кудину. После этого детектив НАБУ и прокурор САП попросили его заочно арестовать.

«Избрать (Андрею Кудину – ред.), подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую меру пресечения, о чем постановить определение», – говорится в решении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.