В разведке сообщили, рассматривают ли оккупанты возможность подрыва Запорожской АЭС

Российские оккупанты еще рассматривают возможность совершения теракта на Запорожской АЭС, однако этот сценарий пока отложили. Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что разведка сообщает украинцев о действиях оккупантов, как только они прибегают к очередным провокациям или подготовке к провокациям.
По его словам, определенный период после подрыва дамбы Каховской ГЭС захватчики проводили дополнительные мероприятия по минированию объектов на территории Запорожской станции. В частности, оккупанты рассматривали и сценарий относительно возможной подготовки теракта на станции.
"Позже этот сценарий... рассматривается, но отложен немножко в сторону. И параллельно продолжаются другие вещи", - сказал он.
Юсов отметил, что среди личного состава армии рф рассказывают о якобы "атаки украинцев, которые готовятся к захвату станции" и так называемых "ДРГ". К тому же, захватчики получили прямое указание обвинять украинскую сторону в любых эксцессах.
Представитель ГУР прокомментировал ситуацию с ограниченным доступом экспертов МАГАТЭ к Запорожской АЭС.
"Если нечего скрывать, то нет и препятствий для экспертов МАГАТЭ. Это не представители Украины или украинской разведки, это международные эксперты, которые должны увидеть, что на станции все в порядке. Вместо этого их водят только туда, куда рашисты считают нужным", - сказал он.
Напомним, что 4 июля Вооруженные Силы Украины сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории ЗАЭС.
МАГАТЭ запросило у россиян доступ к крышам реакторов ЗАЭС.
В ГУР сообщали, что минирование ЗАЭС продолжается.
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