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  1. В Украине

В разведке сообщили, рассматривают ли оккупанты возможность подрыва Запорожской АЭС

20:20, 21 июля 2023
Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что такой сценарий пока был отложен.
В разведке сообщили, рассматривают ли оккупанты возможность подрыва Запорожской АЭС
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Российские оккупанты еще рассматривают возможность совершения теракта на Запорожской АЭС, однако этот сценарий пока отложили. Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что разведка сообщает украинцев о действиях оккупантов, как только они прибегают к очередным провокациям или подготовке к провокациям.

По его словам, определенный период после подрыва дамбы Каховской ГЭС захватчики проводили дополнительные мероприятия по минированию объектов на территории Запорожской станции. В частности, оккупанты рассматривали и сценарий относительно возможной подготовки теракта на станции.

"Позже этот сценарий... рассматривается, но отложен немножко в сторону. И параллельно продолжаются другие вещи", - сказал он.

Юсов отметил, что среди личного состава армии рф рассказывают о якобы "атаки украинцев, которые готовятся к захвату станции" и так называемых "ДРГ". К тому же, захватчики получили прямое указание обвинять украинскую сторону в любых эксцессах.

Представитель ГУР прокомментировал ситуацию с ограниченным доступом экспертов МАГАТЭ к Запорожской АЭС.

"Если нечего скрывать, то нет и препятствий для экспертов МАГАТЭ. Это не представители Украины или украинской разведки, это международные эксперты, которые должны увидеть, что на станции все в порядке. Вместо этого их водят только туда, куда рашисты считают нужным", - сказал он.

Напомним, что 4 июля Вооруженные Силы Украины сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории ЗАЭС.

МАГАТЭ запросило у россиян доступ к крышам реакторов ЗАЭС. 

В ГУР сообщали, что минирование ЗАЭС продолжается. 

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