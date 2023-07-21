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  1. В Україні

У Києві проводять обшуки в «Київавтодорі», районних КП ШЕУ та у підрядників

15:47, 21 липня 2023
Обшуки на підприємствах проводяться у межах провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи.
У Києві проводять обшуки в «Київавтодорі», районних КП ШЕУ та у підрядників
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві правоохоронці проводять 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях КК «Київавтодор», районних шляхово-експлуатаційних управліннях по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них (КП ШЕУ) та підрядних організацій.  Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

У відомств зазначили що слідчі дії відбуваються у межах провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особи КК «Київавтодор» та КП ШЕУ Подільського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці шляхом забезпечення підпорядкованим та афілійованим підприємствам перемоги під час проведення державних закупівель на послуги з капітального ремонту доріг, благоустрою та ліквідації аварійної ямковості у м. Києві.

 «У межах провадження 21.07.2023 на підставі ухвал суду проводяться одночасні обшуки за 20 адресами у м. Києві, Київській та Одеській областях, зокрема за місцем знаходження комунальних підприємств, підрядних та субпідрядних організацій та осіб, можливо причетних до протиправної схеми.

Слідчі дії на цей час тривають», - сказано у повідомленні.

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