Экс-глава Минздрава Степанов получил подозрение по делу о махинациях с паспортами на 450 млн грн

Коррупционная схема действовала в период руководства Максима Степанова в «Полиграфическом комбинате».

НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения средствами ГП «Полиграфический комбинат «Украина» на сумму свыше 450 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службах ведомств.

В рамках расследования дела о подозрении сообщили бывшему директору и экс-начальнику отдела ГП «Полиграфкомбинат», физическому лицу-пособнику преступления.

По данным СМИ, речь идет о бывшем министре здравоохранения Максиме Степанове. Ведь именно он возглавлял ГП «Полиграфкомбинат «Украина» с 2011 по 2016 год. А в НАБУ указывают, что подозрение выдали госслужащему, возглавлявшему ГП именно в эти годы.

Кроме того, САП и НАБУ направили в Эстонию документы для сообщения о подозрении двум гражданам этой страны (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Экс-директору дополнительно инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.