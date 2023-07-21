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  1. В Украине

На Виннитчине задержали 19-летнего юношу с детским надувным матрасом, который планировал добраться до Молдовы

22:42, 21 июля 2023
Парень даже заказал гостиницу в Молдове.
На Виннитчине задержали 19-летнего юношу с детским надувным матрасом, который планировал добраться до Молдовы
Источник фото: dpsu.gov.ua
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\На Виннитчине стражи границы задержали 19-летнего гражданина Украины во время подготовки к незаконному пересечению границы. Как рассказали в ГПСУ, юноша собирался переплыть реку Днестр на надувном детском матрасе.

«Горе-путешественник из Херсона, рискуя жизнью, пытался переплыть реку Днестр на надувном детском матрасе. Как выяснилось впоследствии, юноша спланировал свое путешествие за границу заранее. В одном из населенных пунктов Молдовы «путешественник» даже забронировал номер в гостинице, но препятствием путешествию стала бдительность пограничников», - сообщили в Госпогранслужбе.

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