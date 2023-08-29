Заховала у ніші для запаски: іноземка намагалась вивезти з України «хлопчика в трусиках», відео

На кордоні розгорівся скандал через жінку, яка хотіла вивезти чоловіка.

На кордоні України з Угорщини прикордонників при огляді одного з автомобілів чекав справжній «сюрприз» - в ніші для запасного колеса у багажнику авто знаходився напівголий чоловік. Про це йдеться у пресслужбі ДПСУ.

Інцидент стався в пункті пропуску «Лужанка».

«Перевозила українця його цивільна вагітна дружина-іноземка. Одним правопорушенням парочка не обмежилася, тому ще й влаштувала скандал. Вгамовувати їх довелося співробітникам поліції. На рішення правоохоронців евакуювати «BMW» жінка реагувала різнобічно – то кидалася під його колеса, то втікала, куди очі бачать», - зазначають у Державній прикордонній службу.

Тепер жінці загрожує кримінальна відповідальність, а чоловік поки що знаходиться у пункті тимчасового тримання.

Раніше ми писали, що на Вінниччині затримали 19-річного юнака з дитячим надувним матрацом, який планував дістатися Молдови.

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