Спрятала в нише для запаски: иностранка пыталась вывезти из Украины уклониста, видео

На границе разгорелся скандал из-за женщины, которая хотела вывезти мужчину.

На границе Украины с Венгрией пограничников при осмотре одного из автомобилей ждал настоящий «сюрприз» – в нише для запасного колеса в багажнике авто находился полуобнаженный мужчина. Об этом говорится в пресс-службе ГПСУ.

Инцидент произошел в пункте пропуска «Лужанка».

«Перевозила украинца его гражданская беременная жена-иностранка. Одним правонарушением парочка не ограничилась, потому еще и устроила скандал. Унимать их пришлось сотрудникам полиции. На решение правоохранителей эвакуировать BMW женщина реагировала разносторонне – то бросалась под его колеса, то убегала, куда глаза глядят», - отмечают в Государственной пограничной службе.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность, а мужчина пока находится в пункте временного содержания.

Ранее сообщалось, что на Виннитчине задержали 19-летнего юношу с детским надувным матрасом, который планировал добраться до Молдовы.

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