Заработали миллионы гривен: СБУ на Черниговщине разоблачила схему уклонения от призыва во главе с руководителем ЦНАПа

Руководитель ЦНАПа и трое сообщников за сумму от 2,5 тысяч долларов они «помогали» уклонистамизбежать мобилизации на основании фиктивных справок.

Служба безопасности ликвидировала в Черниговской области еще одну коррупционную схему уклонения от призыва, позволяющую мужчинам уезжать за границу. Об этом сообщает СБУ.

Организатором сделки оказалась глава одного из городских центров предоставления административных услуг (ЦНАП), которая привлекла к незаконной деятельности еще трех сообщников.

«За сумму от 2,5 тысяч долларов они «помогали» уклонистам избежать мобилизации на основании фиктивных справок для выезжающих за границу военнослужащих.

Затем, используя эти подделки, фигуранты снабжали своих клиентов разрешениями на выезд за границу на постоянное место жительства», — говорится в сообщении.

Таким образом, злоумышленники «заработали» на мобилизации в условиях войны почти 4 млн в гривневом эквиваленте.

Отмечается, что для реализации схемы ее организатор вместе с сообщниками использовала личные связи в местном военкомате и миграционной службе.

«Установлено, что для «неместных» клиентов чиновник ЦНАПа лично занималась вопросами изменения адреса регистрации. Это было необходимо, чтобы уклонявшихся можно было поставить на учет и потом «списать» именно через местный военкомат.

При этом два ее сообщника подыскивали клиентов среди потенциальных призывников и действовали как посредники для передачи денег за коррупционные «услуги», — отметили в СБУ.

Еще один фигурант – представитель криминального мира, находящийся за границей и оттуда координировавший деятельность участников сделки.

В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов обнаружено:

наличные, полученные преступным путем;

фальшивые справки по военкомату;

компьютерную технику с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили всем четырем злоумышленникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Три из них находятся под стражей без права внесения залога. Еще один фигурант скрывается от правосудия за границей. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Кроме того, проверяется причастность к сделке должностных лиц местных военкоматов и миграционной службы.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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