Жители Киева призывают Кличко убрать серп и молот из мозаики на Крещатике

К финансированию проекта предлагается привлечь меценатов.

Источник фото: petition.kyivcity.gov.ua

Киевляне просят мэра столицы Виталия Кличко демонтировать серп и молот из мозаики, украшающей арку на Крещатике.

Соответствующую петицию №12473 зарегистрировали 23 августа на сайте Киевсовета.

Как отмечает автор петиции, эти символы – «несомненный символ тоталитаризма и геноцида советских времен».

В качестве альтернативы он предлагает сохранить саму мозаику, удалив только указанные элементы.

К финансированию проекта предлагается привлечь меценатов.

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