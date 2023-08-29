Мешканці Києва закликають Кличка прибрати серп і молот із мозаїки на Хрещатику

До фінансування проєкту пропонують залучити меценатів.

Джерело фото: petition.kyivcity.gov.ua

Кияни просять мера столиці Віталія Кличка демонтувати серп і молот із мозаїки, що прикрашає арку на Хрещатику.

Відповідну петицію № 12473 зареєстрували 23 серпня на сайті Київради.

Як зазначає автор петиції, ці символи – «безперечний символ тоталітаризму та геноциду совєтської доби».

Як альтернативу він пропонує зберегти саму мозаїку, видаливши лише зазначені елементи.

До фінансування проєкту пропонують залучити меценатів.

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