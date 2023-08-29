У парламенті з’явилося вісім проектів постанов про скасування голосування за закон Руслана Стефанчука про правотворчу діяльність

Голосування за закон про правотворчу діяльність пропонують скасувати – з’явилося вісім проектів постанов.

Голосування за закон про правотворчу діяльність пропонують скасувати. У Верховній Раді станом на 29 серпня зареєстровано цілих вісім проектів постанов щодо скасування голосування за даний закон.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 24 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 5707, внесений спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

Серед іншого, даний закон встановлює строк в шість місяців для Уряду на подання законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності. Відраховувати строк будуть з дня набрання чинності законом про правотворчу діяльність.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але вводиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Отже, першим проект про скасування вніс народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу. Як зазначає він, «в ухваленому законопроекті є норми, які фактично порушують право обраних народних депутатів на законодавчу ініціативу, тобто на внесення проектів законів на розгляд Верховної Ради України, хоча це є одним з головних механізмів реалізації волі виборців щодо ініціювання в парламенті тих чи інших законодавчих змін – зокрема, в інтересах громадян та країни в цілому».

Також, на його думку, підтримані норми «суттєво ускладнюють для суб’єктів законодавчої ініціативи процедуру подачі на реєстрацію проекту закону, а у певних ситуаціях і унеможливлюють це, що в принципі порушує право, зокрема, народних депутатів України на законодавчу ініціативу».

Просить скасувати даний закон і народний депутат від «ЄС», голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Ухвалення відповідного рішення відбулося з порушенням вимог Регламенту Верховної Ради України, а саме ч. 1 статті 117, яка передбачає, що законопроект, підготовлений до другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам України не пізніш як за десять днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Хотіла б відзначити, що вказані документи були надані народним депутатам України лише 24.08.2023 року, тобто безпосередньо в день розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України, що є грубим порушенням Регламенту.

Відповідно, через порушення встановленого Регламентом строку надання документів, народні депутати України були позбавлені можливості належно ознайомитися та опрацювати зміст порівняльної таблиці до ІІ читання, інших супровідних документів, а також належним чином підготуватися до розгляду законопроекту, як наслідок, що могло призвести до неврахування низки важливих пропозицій і поправок до даного законопроекту», - зазначає вона в поясненнях до проекту постанови.

Крім того, проекти про скасування голосування подали народні депутати Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко, Марія Іонова, Михайло Бондар, Софія Федина та Ростислав Павленко.

Цікаво, що до другого читання у даному законі передбачили норму про державну реєстрацію Мінюстом актів Національного антикорупційного бюро. Однак під час голосування дану поправку поставили на підтвердження та «провалили».

Відповідно держреєстрації підлягатимуть накази директора ДБР та деякі накази Генпрокурора, а накази НАБУ – не підлягатимуть.

Автор: Наталя Мамченко

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