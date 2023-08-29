ВККС розгляне питання про створення тимчасової колегії Комісії

Розгляд питання про створення тимчасової колегії ВККС відбудеться на наступному тижні.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 7 вересня розгляне питання про створення тимчасової колегії ВККС.

Засідання відбудеться о 13:00.

Також на засіданні Комісії розглянуть питання:

Про внесення до Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення Шуліки Олександри Олександрівни на посаду судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області.

Про внесення до Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення Котельви Катерини Олександрівни на посаду судді Галицького районного суду міста Львова.

Раніше ми писали, що ВККС перевірить декларації семи суддів на доброчесність.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.