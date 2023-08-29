ВККС рассмотрит вопрос о создании временной коллегии Комиссии

Рассмотрение вопроса о создании временной коллегии ВККС состоится на следующей неделе.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 7 сентября будет рассмотрен вопрос о создании временной коллегии ВККС.

Заседание состоится в 13.00.

Также на заседании Комиссии будет рассмотрен вопрос:

О внесении в Высший совет правосудия рекомендации о назначении Шулики Александры Александровны на должность судьи Онуфриевского районного суда Кировоградской области.

О внесении в Высший совет правосудия рекомендации о назначении Котельвы Екатерины Александровны на должность судьи Галицкого районного суда Львова.

Ранее сообщалось, что ВККС проверит декларации семи судей на доброчестность.

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