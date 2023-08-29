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В парламенте появилось восемь проектов постановлений об отмене голосования за закон Руслана Стефанчука о правотворческой деятельности

Голосование за закон о правотворческой деятельности предлагают отменить – появилось восемь проектов постановлений.

Послы G7 встретились со Стефанчуком для обсуждения судебной реформы и усиления НАБУ и САП

Послы стран Большой семерки встретились со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Руководитель аппарата суда платил премии и зарплату своим родственникам, работавшим у него в подчинении

Суд признал руководителя аппарата Любашевского райсуда Одесской области виновным в нарушении законодательства о предотвращении конфликта интересов.

Верховный Суд рассмотрел уголовное дело, где директора ООО обвиняли в неисполнении судебного решения, и напомнил, что является объективной стороной этого преступления

Руководитель ООО обвинялась в том, что она, зная о существовании судебного решения, после получения материалов исполнительного производства, продолжала эксплуатацию объекта, путем предоставления в аренду собственного недвижимого имущества.

  1. Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос о создании временной коллегии Комиссии

12:46, 29 августа 2023
Рассмотрение вопроса о создании временной коллегии ВККС состоится на следующей неделе.
ВККС рассмотрит вопрос о создании временной коллегии Комиссии
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 7 сентября будет рассмотрен вопрос о создании временной коллегии ВККС.

Заседание состоится в 13.00.

Также на заседании Комиссии будет рассмотрен вопрос:

О внесении в Высший совет правосудия рекомендации о назначении Шулики Александры Александровны на должность судьи Онуфриевского районного суда Кировоградской области.

О внесении в Высший совет правосудия рекомендации о назначении Котельвы Екатерины Александровны на должность судьи Галицкого районного суда Львова.

Ранее сообщалось, что ВККС проверит декларации семи судей на доброчестность.

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