Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Украинские пенсионеры, которые не тратят деньги с пенсионного счета в течение полугода, могут потерять пенсию, - Верховная Рада приняла законопроект

Одобренный Радой законопроект предусматривает, что суммы пенсий, зачисленные на текущие счета, по которым в течение 6 месяцев отсутствовали расходные операции, подлежат возврату учреждениями банков по требованию органов Пенсионного фонда в пределах остатков средств на счетах после прекращения выплаты пенсий.

Первое заседание Конкурсной комиссии по избранию председателя Службы судебной охраны: что известно

Избрание председателя Конкурсной комиссии, проверка стажа кандидатов и обращение в Совет правосудия для продления сроков конкурса.

Большая Палата Верховного Суда решила, может ли получить должностное лицо горсовета свидетельство адвоката

Ранее Большая Палата заявила, что судьи и прокуроры не могут получать свидетельство адвоката, но по этому делу, как решили в БП ВС, все иначе.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

ВАКС выбирает меру пресечения первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому, видео

Первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому избирают меру пресечения.

  1. Суд инфо

ВККС проверит декларации семи судей на доброчестность

16:50, 25 августа 2023
Комиссия рассмотрит сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных в декларациях доброчестности судей.
ВККС проверит декларации семи судей на доброчестность
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 5 и 6 сентября пройдут заседания, в ходе которых проверит декларации судей на доброчестность.

5 сентября ВККС рассмотрит вопросы:

1.О рассмотрении сообщения Козачка М.В. относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Апелляционного суда Житомирской области Трояновской Галиной Сергеевной (ныне судья Житомирского апелляционного суда) в декларации доброчестности судьи за 2015-2018 годы.

2.О рассмотрении сообщения общественной организации «Всеукраинское объединение «Автомайдан» относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Апелляционного суда Черновицкой области Кифлюком Владимиром Федоровичем (ныне судья Черновицкого апелляционного суда) в декларации доброчестности судьи за 2015 – 2017 годы.

3.О рассмотрении сообщения Маселко Р.А. относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Шевченковского районного суда в Киеве Пономаренко Наталией Васильевной в декларации доброчестности судьи за 2016 – 2017 годы.

4.О рассмотрении сообщения Маселко Р.А. относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Шевченковского районного суда города Киева Мальцевым Дмитрием Александровичем в декларации доброчестности судьи за 2016-2017 годы.

5.О рассмотрении сообщения Смалюка Р.В. относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Днепропетровского апелляционного административного суда Головко Еленой Владимировной (ныне судья Третьего апелляционного административного суда) в декларации доброчестности судьи за 2017 год.

6 сентября ВККС рассмотрит вопросы:

1.О рассмотрении сообщения Смалюка Р.В. относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Жовтневого районного суда города Днепропетровска Демидовой Светланой Александровной в декларации доброчестности судьи за 2017 год.

2.О рассмотрении сообщения Маселко Р.А. относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Оболонского районного суда в Киеве Шевчуком Андреем Васильевичем в декларации доброчестности судьи за 2016 год.

Ранее мы писали, что ВККС проверила декларации трех судей на доброчестность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова