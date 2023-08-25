ВККС проверит декларации семи судей на доброчестность

Комиссия рассмотрит сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных в декларациях доброчестности судей.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что 5 и 6 сентября пройдут заседания, в ходе которых проверит декларации судей на доброчестность.

5 сентября ВККС рассмотрит вопросы:

1.О рассмотрении сообщения Козачка М.В. относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Апелляционного суда Житомирской области Трояновской Галиной Сергеевной (ныне судья Житомирского апелляционного суда) в декларации доброчестности судьи за 2015-2018 годы.

2.О рассмотрении сообщения общественной организации «Всеукраинское объединение «Автомайдан» относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Апелляционного суда Черновицкой области Кифлюком Владимиром Федоровичем (ныне судья Черновицкого апелляционного суда) в декларации доброчестности судьи за 2015 – 2017 годы.

3.О рассмотрении сообщения Маселко Р.А. относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Шевченковского районного суда в Киеве Пономаренко Наталией Васильевной в декларации доброчестности судьи за 2016 – 2017 годы.

4.О рассмотрении сообщения Маселко Р.А. относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Шевченковского районного суда города Киева Мальцевым Дмитрием Александровичем в декларации доброчестности судьи за 2016-2017 годы.

5.О рассмотрении сообщения Смалюка Р.В. относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Днепропетровского апелляционного административного суда Головко Еленой Владимировной (ныне судья Третьего апелляционного административного суда) в декларации доброчестности судьи за 2017 год.

6 сентября ВККС рассмотрит вопросы:

1.О рассмотрении сообщения Смалюка Р.В. относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Жовтневого районного суда города Днепропетровска Демидовой Светланой Александровной в декларации доброчестности судьи за 2017 год.

2.О рассмотрении сообщения Маселко Р.А. относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений, указанных судьей Оболонского районного суда в Киеве Шевчуком Андреем Васильевичем в декларации доброчестности судьи за 2016 год.

Ранее мы писали, что ВККС проверила декларации трех судей на доброчестность.

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