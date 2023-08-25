ВККС перевірить декларації семи суддів на доброчесність

Комісія розгляне повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних у деклараціях доброчесності суддів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що 5 та 6 вересня відебудутся засідання, під час який перевірить декларації суддів на доброчесність.

5 вересня ВККС розгляне питання:

1.Про розгляд повідомлення Козачка М.В. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Апеляційного суду Житомирської області Трояновською Галиною Сергіївною (нині суддя Житомирського апеляційного суду) у декларації доброчесності судді за 2015 – 2018 роки.

2.Про розгляд повідомлення громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Апеляційного суду Чернівецької області Кифлюком Володимиром Федоровичем (нині суддя Чернівецького апеляційного суду) у декларації доброчесності судді за 2015 – 2017 роки.

3.Про розгляд повідомлення Маселка Р.А. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Пономаренко Наталією Василівною у декларації доброчесності судді за 2016 – 2017 роки.

4.Про розгляд повідомлення Маселка Р.А. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Шевченківського районного суду міста Києва Мальцевим Дмитром Олександровичем у декларації доброчесності судді за 2016 – 2017 роки.

5.Про розгляд повідомлення Смалюка Р.В. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Головко Оленою Володимирівною (нині суддя Третього апеляційного адміністративного суду) у декларації доброчесності судді за 2017 рік.

6 вересня ВККС розгляне питання:

1.Про розгляд повідомлення Смалюка Р.В. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська Демидовою Світланою Олександрівною у декларації доброчесності судді за 2017 рік.

2.Про розгляд повідомлення Маселка Р.А. щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень, указаних суддею Оболонського районного суду міста Києва Шевчуком Андрієм Васильовичем у декларації доброчесності судді за 2016 рік.

Раніше ми писали, що ВККС перевірила декларації трьох суддів на доброчесність.

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