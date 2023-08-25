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У Харківській області посилюють мобілізацію: рішення ОВА

16:37, 25 серпня 2023
Планується створити на території районних військових адміністрацій та населених пунктів комісії з розгляду питань, пов'язаних із посиленням мобілізаційних заходів.
У Харківській області посилюють мобілізацію: рішення ОВА
Фото: tsn.ua
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У Харківській області посилюють мобілізаційні заходи. Про це повідомив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха під час міжвідомчої наради з питань реалізації заходів мобілізації.

«З метою виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам і захисницям», — зазначив Семенуха.

У робочій зустрічі взяли участь т.в.о. начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону.

Учасники міжвідомчої наради обговорили кроки співпраці між органами, які сприяють або здійснюють мобілізаційні заходи на території Харківської області.

Також вони намітили кроки щодо створення на території районних військових адміністрацій та населених пунктів регіону комісій з розгляду питань, пов'язаних із посиленням мобілізаційних заходів.

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