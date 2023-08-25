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В Харьковской области усиливают мобилизацию: решение ОВА

16:37, 25 августа 2023
Планируется создать на территории районных военных администраций и населённых пунктов комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.
В Харьковской области усиливают мобилизацию: решение ОВА
Фото: tsn.ua
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В Харьковской области ужесточают мобилизационные мероприятия. Об этом сообщил заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха во время межведомственного совещания по реализации мероприятий мобилизации.

«В целях выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам», – отметил Семенуха.

В рабочей встрече приняли участие и.о. начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, представители территориальных управлений СБУ, ГБР, Национальной полиции, районных ТЦК, а также председатели районных военных администраций и общин региона.

Участники межведомственного совещания обсудили шаги сотрудничества между органами, способствующими или осуществляющими мобилизационные мероприятия на территории Харьковской области.

Также они наметили шаги по созданию на территории районных военных администраций и населённых пунктов региона комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с усилением мобилизационных мероприятий.

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