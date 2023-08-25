Украинские пенсионеры, которые не тратят деньги с пенсионного счета в течение полугода, могут потерять пенсию, - Верховная Рада приняла законопроект

Одобренный Радой законопроект предусматривает, что суммы пенсий, зачисленные на текущие счета, по которым в течение 6 месяцев отсутствовали расходные операции, подлежат возврату учреждениями банков по требованию органов Пенсионного фонда в пределах остатков средств на счетах после прекращения выплаты пенсий.

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Украинские пенсионеры, которые не будут тратить деньги со своего пенсионного счета в течение 6 месяцев, могут потерять пенсию. При этом банки смогут забрать средства со счета пенсионера по требованию Пенсионного фонда, если в течение 6 месяцев отсутствовали расходные операции по такому счету. Соответствующий законопроект 9453 24 августа Верховная Рада приняла за основу. Инициатором проекта выступил Кабмин в лице министерства социальной политики.

Также законопроект устанавливает, что находящиеся на временно оккупированной территории пенсионеры могут потерять пенсию, если не составят соответствующие обращения в Пенсионный фонд. Вместо этого Минсоцполитики обещает улучшить условия для пенсионеров, оказавшихся за пределами Украины.

Следовательно, законопроектом 9453 расширяются основания для прекращения выплаты пенсии.

А именно, добавлены такие основания, как:

в случае неполучения пенсии в течение 6 месяцев подряд в организациях, осуществляющих выплату и доставку пенсий, или в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций в учреждениях банков по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий;

при непрохождении физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством.

Ощадбанк сможет остановить операции при отсутствии в течение 6 месяцев подряд расходных операций по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий.

Законопроект предусматривает, что в случае отсутствия в течение 6 месяцев подряд расходных операций по текущим счетам, на которые производится выплата пенсий, учреждения банков за 14 дней до истечения указанного срока сообщают об этом пенсионеру, а по истечении указанного срока — территориальные органы Пенсионного фонда.

Суммы пенсий, зачисленные на текущие счета, по которым в течение 6 месяцев отсутствовали расходные операции, в том числе зачисленные в период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), подлежат возврату учреждениями банков по требованию территориальных органов Пенсионного фонда внутри остатков средств на счетах после прекращения выплаты пенсий.

Возвращенные Пенсионному фонду суммы средств учитываются в соответствующем разделе электронного пенсионного дела и подлежат выплате пенсионеру, который прошел физическую идентификацию в установленном законодательством порядке, по его первому требованию после выяснения обстоятельств и при наличии условий восстановления выплаты пенсии.

Также законопроект 9453 предлагает ввести в Переходные положения Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» норму о том, что гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях или во время временной оккупации территорий выехали на подконтрольную Украине территорию, выплата пенсии согласно этому проводится при условии уведомления органа Пенсионного фонда о том, что они не получают пенсию от рф, в заявлении о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии.

Также определяется, что при отсутствии обмена информацией между органами пенсионного обеспечения Украины и органами пенсионного обеспечения других государств и невозможности документального подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат за указанные периоды лицо сообщает об этом органы Пенсионного фонда в заявлении о назначении, возобновлении и продлении выплаты пенсии.

Вместе с тем очевидно, что пока обмена информацией между органами пенсионного обеспечения Украины и рф нет. Поэтому пенсионеры на временно оккупированных территориях, исходя из логики законопроекта, должны подать соответствующее заявление органу Пенсионного фонда.

Однако Минсоцполитики ни в законопроекте, ни в пояснительной записке не детализируют, в какой форме и какие сроки должно быть подано такое заявление.

Законопроект определяет, что такое физическая идентификация пенсионера. Это процедура использования идентификационных данных личности из документов, созданных на материальных носителях, и/или электронных данных, в результате выполнения которой обеспечивается однозначное установление физического лица, проводимого в органах Пенсионного фонда или в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда посредством удаленной квалифицированной электронной подписи «Дия.Подпись» («Дия ID»), созданной с помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг, или путем удостоверения консульским должностным лицом места жительства в порядке, определяемом правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование государственной политики в сфере социальной защиты населения.

Автор: Наталя Мамченко

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