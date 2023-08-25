В Киеве на Воздухофлотском путепроводе частично ограничат движение через железнодорожные пути на выходных

Движение транспортных средств в сторону Севастопольской площади по крайней левой полосе будет частично ограничено.

Источник фото: freepik.com

В субботу, 26 августа, с 9:00 на Воздухофлотском путепроводе через железнодорожные пути, что на Воздухофлотском проспекте начнутся работы по ликвидации аварийно-опасной ямочности.

Как рассказали в КГГА, движение транспортных средств в сторону Севастопольской площади по крайней левой полосе будет частично ограничено до 08:00 28 августа.

Также мы писали, что на Северном мосту в Киеве до 2 сентября частично ограничат движение транспорта

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