У Києві на Повітрофлотському шляхопроводі частково обмежать рух через залізничні колії на вихідних

Рух транспортних засобів у сторону Севастопольської площі крайньою лівою смугою буде частково обмежений.

Джерело фото: freepik.com

У суботу, 26 серпня, з 9:00 на Повітрофлотському шляхопроводі через залізничні колії, що на Повітрофлотському проспекті розпочнуться роботи з ліквідації аварійно-небезпечної ямковості.

Як розповіли у КМДА, рух транспортних засобів у сторону Севастопольської площі крайньою лівою смугою буде частково обмежений до 08:00 28 серпня.

Також ми писали, що на Північному мосту у Києві до 2 вересня частково обмежать рух транспорту.

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