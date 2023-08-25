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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів

16:19, 25 серпня 2023
Комісія розгляне питання про відрядження суддів до судів Одеси, Полтави, Харкова та Чернігова.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України розгляне питання щодо відрядження суддів до іншого суду за їх згодою. Про це повідомили на офіційному сайті ВККС.

1) Київського районного суду міста Полтави:

- Зуб Тетяни Олексіївни, судді Лохвицького районного суду Полтавської області;

- Кулик (Вергун) Наталії Володимирівни, судді Шишацького районного суду Полтавської області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

2) Київського районного суду міста Харкова:

- Суського Олега Івановича, судді Троїцького районного суду Луганської області;

- Шаньшиної Марини Валеріївни, судді Краснолиманського міського суду Донецької області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

3) Малиновського районного суду міста Одеси:

- Кітова Олександра Васильовича, судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області;

- Кравчука Олександра Олександровича, судді Іванівського районного суду Одеської області;

- Марченко Нінель Валеріївни, судді Заводського районного суду міста Запоріжжя.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

4) Новозаводського районного суду міста Чернігова:

- Карапути Олени Олександрівни, судді Корюківського районного суду Чернігівської області.

Час розгляду питання: 13 год 00 хв.

Раніше ми писали, що ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду.

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