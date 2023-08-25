ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів

Комісія розгляне питання про відрядження суддів до судів Одеси, Полтави, Харкова та Чернігова.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України розгляне питання щодо відрядження суддів до іншого суду за їх згодою. Про це повідомили на офіційному сайті ВККС.

1) Київського районного суду міста Полтави:

- Зуб Тетяни Олексіївни, судді Лохвицького районного суду Полтавської області;

- Кулик (Вергун) Наталії Володимирівни, судді Шишацького районного суду Полтавської області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

2) Київського районного суду міста Харкова:

- Суського Олега Івановича, судді Троїцького районного суду Луганської області;

- Шаньшиної Марини Валеріївни, судді Краснолиманського міського суду Донецької області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

3) Малиновського районного суду міста Одеси:

- Кітова Олександра Васильовича, судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області;

- Кравчука Олександра Олександровича, судді Іванівського районного суду Одеської області;

- Марченко Нінель Валеріївни, судді Заводського районного суду міста Запоріжжя.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

4) Новозаводського районного суду міста Чернігова:

- Карапути Олени Олександрівни, судді Корюківського районного суду Чернігівської області.

Час розгляду питання: 13 год 00 хв.

Раніше ми писали, що ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.