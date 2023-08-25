ВККС розгляне питання про відрядження суддів до 4 судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України розгляне питання щодо відрядження суддів до іншого суду за їх згодою. Про це повідомили на офіційному сайті ВККС.
1) Київського районного суду міста Полтави:
- Зуб Тетяни Олексіївни, судді Лохвицького районного суду Полтавської області;
- Кулик (Вергун) Наталії Володимирівни, судді Шишацького районного суду Полтавської області.
Час розгляду питання: 09 год 30 хв;
2) Київського районного суду міста Харкова:
- Суського Олега Івановича, судді Троїцького районного суду Луганської області;
- Шаньшиної Марини Валеріївни, судді Краснолиманського міського суду Донецької області.
Час розгляду питання: 09 год 30 хв;
3) Малиновського районного суду міста Одеси:
- Кітова Олександра Васильовича, судді Солонянського районного суду Дніпропетровської області;
- Кравчука Олександра Олександровича, судді Іванівського районного суду Одеської області;
- Марченко Нінель Валеріївни, судді Заводського районного суду міста Запоріжжя.
Час розгляду питання: 09 год 30 хв;
4) Новозаводського районного суду міста Чернігова:
- Карапути Олени Олександрівни, судді Корюківського районного суду Чернігівської області.
Час розгляду питання: 13 год 00 хв.
Раніше ми писали, що ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду.
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