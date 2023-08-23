ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду

ВККС рекомендувала на відрядження вісім суддів до Київського окружного адміністративного суду.

23 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі першої палати ухвалила рішення про відрядження суддів до Київського окружного адміністративного суду.

«Судово-юридична газета» вела текстову трансляцію засідання. З повним переліком суддів, які подали документи на відрядження (24 судді) та з їх досьє можна ознайомитися за посиланням.

Отже, на ці 10 тимчасово вакантних посад ВККС вирішила внести до ВРП рекомендацію на відрядження строком на 1 рік стосовно:

1) Кочанова Поліна Валеріївна - суддя Донецького окружного адміністративного суду.

2) Парненко (Віхрова) Вікторія Станіславівна - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

3) Жукова Євгенія Олексіївна - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

4) Жук Руслан В’ячеславович - суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду.

5) Діска Аліна Борисівна - суддя Сумського окружного адміністративного суду.

6) Заічко Олена Вікторівна - суддя Харківського окружного адміністративного суду.

7) Білоноженко Марина Анатоліївна – суддя Черкаського окружного адміністративного суду.

8) Донець Володимир Адольфович - суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.

Автор: Наталя Мамченко

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