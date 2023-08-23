ВККС ухвалила рішення про відрядження 8 суддів до Київського окружного адміністративного суду

23 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі першої палати ухвалила рішення про відрядження суддів до Київського окружного адміністративного суду.
«Судово-юридична газета» вела текстову трансляцію засідання. З повним переліком суддів, які подали документи на відрядження (24 судді) та з їх досьє можна ознайомитися за посиланням.
Отже, на ці 10 тимчасово вакантних посад ВККС вирішила внести до ВРП рекомендацію на відрядження строком на 1 рік стосовно:
1) Кочанова Поліна Валеріївна - суддя Донецького окружного адміністративного суду.
2) Парненко (Віхрова) Вікторія Станіславівна - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
3) Жукова Євгенія Олексіївна - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
4) Жук Руслан В’ячеславович - суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду.
5) Діска Аліна Борисівна - суддя Сумського окружного адміністративного суду.
6) Заічко Олена Вікторівна - суддя Харківського окружного адміністративного суду.
7) Білоноженко Марина Анатоліївна – суддя Черкаського окружного адміністративного суду.
8) Донець Володимир Адольфович - суддя Окружного адміністративного суду міста Києва.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.