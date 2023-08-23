ВККС розглядає питання стосовно відрядження суддів до Київського окружного адмінсуду Києва, текстова трансляція

23 серпня ВККС вирішить, чи відряджати та кого з суддів до Київського окружного адміністративного суду.

23 серпня Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) вирішує, хто із суддів адміністративної спеціалізації буде тимчасово відряджений на підсилення Київського окружного адміністративного суду (КОАС), який зараз також розглядає і справи ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва.

Подання про відрядження внесено на 10 суддів.

На десять тимчасових вакансій в КОАС претендують 24 судді адміністративної спеціалізації. 9 з них – судді ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва.

Раніше ми публікували досьє кандидатів.

Отже, це судді Окружного адміністративного суду міста Києва:

Бояринцева Марина Анатоліївна

Васильченко Ірина Петрівна

Вєкуа Нана Гуриєлівна

Донець Володимир Адольфович

Костенко Дмитро Анатолійович

Кузьменко Валерій Анатолійович

Пащенко Костянтин Сергійович

Чудак Олеся Миколаївна

Шейко Тетяна Іванівна

А також судді інших судів:

Білоноженко Марина Анатоліївна – суддя Черкаського окружного адміністративного суду.

Діска Аліна Борисівна - суддя Сумського окружного адміністративного суду.

Жук Руслан В’ячеславович - суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду.

Жукова Євгенія Олексіївна - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Заічко Олена Вікторівна - суддя Харківського окружного адміністративного суду.

Кочанова Поліна Валеріївна - суддя Донецького окружного адміністративного суду.

Кравченко Євген Дмитрович - суддя Сумського окружного адміністративного суду.

Кухар Марина Дмитрівна - суддя Харківського окружного адміністративного суду.

Липа Володимир Анатолійович - суддя Житомирського окружного адміністративного суду.

Окис Тетяна Олександрівна - суддя Житомирського окружного адміністративного суду.

Парненко Вікторія Станіславівна - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Царікова Олена Василівна - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Череповський Євген Володимирович – суддя Донецького окружного адміністративного суду.

Черникова Ангеліна Олександрівна - суддя Донецького окружного адміністративного суду.

Шувалова Тетяна Олександрівна - суддя Донецького окружного адміністративного суду.

На засідання ВККС 23 серпня зʼявилися:

Білоноженко Марина

Бояринцева Марина

Вєкуа Нана

Діска Аліна

Жук Руслан

Кравченко Євген

Кузьменко Валерій

Окис Тетяна

Парненко Вікторія

Царікова Олена

Шейко Тетяна

Шувалова Тетяна

10:27 Члени ВККС видалилися у нарадчу кімнату для прийняття рішення.

10:25 Член ВККС Руслан Мельник запитав, які підстави були для непроходження кваліфікаційного оцінювання частиною суддів.

З цього приводу суддя ОАСК Нана Вєкуа зауважила, что ВККС у 2019 році фактично припинила свою роботу, тож судді просто не змогли завершити кваліфоцінювання.

09:40 Доповідачем з питання відрядження суддів виступає член ВККС Віталій Гацелюк. Він зачитує коротку характеристику на кожного з кандидатів.

09:30 Зазначимо, що через організаційні проблеми ВККС не транслює дане засідання онлайн.

У приміщенні ВККС відсутні умови для роботи преси - відсутні розетки, не працює вайфай, а доповідача з питання майже не чутно.

Автор: Наталя Мамченко

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