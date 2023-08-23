ВККС рассматривает вопрос о командировке судей в Киевский окружной админсуд Киева, текстовая трансляция

23 августа Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) решает, кто из судей административной специализации будет временно откомандирован на усиление Киевского окружного административного суда (КОАС), который сейчас также рассматривает и дела ликвидированного Окружного административного суда Киева.
Командировочное представление внесено на 10 судей.
На десять временных вакансий в КОАС претендуют 24 судьи административной специализации. 9 из них – судьи ликвидированного Окружного административного суда города Киева.
Раньше мы публиковали досье кандидатов.
Отже, це судді Окружного адміністративного суду міста Києва:
Бояринцева Марина Анатоліївна
Васильченко Ірина Петрівна
Вєкуа Нана Гуриєлівна
Донець Володимир Адольфович
Костенко Дмитро Анатолійович
Кузьменко Валерій Анатолійович
Пащенко Костянтин Сергійович
Чудак Олеся Миколаївна
Шейко Тетяна Іванівна
А також судді інших судів:
Білоноженко Марина Анатоліївна – суддя Черкаського окружного адміністративного суду.
Діска Аліна Борисівна - суддя Сумського окружного адміністративного суду.
Жук Руслан В’ячеславович - суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду.
Жукова Євгенія Олексіївна - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
Заічко Олена Вікторівна - суддя Харківського окружного адміністративного суду.
Кочанова Поліна Валеріївна - суддя Донецького окружного адміністративного суду.
Кравченко Євген Дмитрович - суддя Сумського окружного адміністративного суду.
Кухар Марина Дмитрівна - суддя Харківського окружного адміністративного суду.
Липа Володимир Анатолійович - суддя Житомирського окружного адміністративного суду.
Окис Тетяна Олександрівна - суддя Житомирського окружного адміністративного суду.
Парненко Вікторія Станіславівна - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
Царікова Олена Василівна - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
Череповський Євген Володимирович – суддя Донецького окружного адміністративного суду.
Черникова Ангеліна Олександрівна - суддя Донецького окружного адміністративного суду.
Шувалова Тетяна Олександрівна - суддя Донецького окружного адміністративного суду.
На засідання ВККС 23 серпня зʼявилися:
Білоноженко Марина
Бояринцева Марина
Вєкуа Нана
Діска Аліна
Жук Руслан
Кравченко Євген
Кузьменко Валерій
Окис Тетяна
Парненко Вікторія
Царікова Олена
Шейко Тетяна
Шувалова Тетяна
09:40 Доповідачем з питання відрядження суддів виступає член ВККС Віталій Гацелюк. Він зачитує коротку характеристику на кожного з кандидатів.
09:30 Зазначимо, що через організаційні проблеми ВККС не транслює дане засідання онлайн.
У приміщенні ВККС відсутні умови для роботи преси - відсутні розетки, не працює вайфай, а доповідача з питання майже не чутно.
Автор: Наталья Мамченко
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