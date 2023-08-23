Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

У Кабмина будет полгода на подачу в Раду законопроекта о лоббизме и лоббистской деятельности

Новый закон о правотворческой деятельности обязывает Кабмин в течение шести месяцев подать в Верховную Раду законопроект о лоббизме и лоббистской деятельности.

Как суды будут стимулировать должников выполнять судебные решения по гражданским делам: Рада готовится принять закон

Комитет рекомендует принять законопроект об усилении судебного контроля за исполнением судебных решений.

25 августа состоится конкурс на главу Службы судебной охраны: список кандидатов

Среди кандидатов на должность главы Службы судебной охраны – действующее руководство Службы судебной охраны.

Парламент одобрил изменения по единовременной денежной помощи военнослужащим

На какую единоразовую денежную помощь могут рассчитывать военные: Верховная Рада приняла законопроект в первом чтении.

  1. Общество
  2. / В Украине

В какие сроки следует выплачивать зарплату, чтобы при проверках не оштрафовали: ответ Гоструда

19:45, 23 августа 2023
Даже во время войны зарплата должна выплачиваться дважды в месяц с промежутком времени, не превышающим 16 календарных дней, и не позднее 7 дней после окончания периода, за который производится выплата.
В какие сроки следует выплачивать зарплату, чтобы при проверках не оштрафовали: ответ Гоструда
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Управление инспекционной деятельности в Кировоградской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда предоставило разъяснение сроков выплаты заработной платы.

Частью 1 ст. 115 КЗоТ предусмотрено, что заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов – представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцать календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата.

Статьей 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что заработная плата выплачивается работнику на условиях, определенных трудовым договором, и работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы. То есть требования ст. 115 КЗоТ и ст. 24 Закона об оплате труда по срокам выплаты зарплаты не остановлено на период действия военного положения, и все это время работодатели должны действовать стандартно, а именно – выплачивать зарплату в сроки, установленные в коллективном договоре или внутреннем акте работодателя.

Без изменений остались и требования ч. 2 ст. 115 КЗоТ, которым предусмотрено, что в случае, когда день выплаты заработной платы совпадает с выходным, праздничным или нерабочим днем, заработная плата выплачивается накануне.

Изменений не претерпела и ч. 3 ст. 115 КЗоТ, согласно которой определено, что размер заработной платы за первую половину месяца определяется коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов – представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не меньше оплаты за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки (должностного оклада) работника.

Учитывая все вышеизложенное, заработная плата должна выплачиваться дважды в месяц с промежутком времени, не превышающим 16 календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова