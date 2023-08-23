В какие сроки следует выплачивать зарплату, чтобы при проверках не оштрафовали: ответ Гоструда

Даже во время войны зарплата должна выплачиваться дважды в месяц с промежутком времени, не превышающим 16 календарных дней, и не позднее 7 дней после окончания периода, за который производится выплата.

Управление инспекционной деятельности в Кировоградской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда предоставило разъяснение сроков выплаты заработной платы.

Частью 1 ст. 115 КЗоТ предусмотрено, что заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов – представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцать календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата.

Статьей 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что заработная плата выплачивается работнику на условиях, определенных трудовым договором, и работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы. То есть требования ст. 115 КЗоТ и ст. 24 Закона об оплате труда по срокам выплаты зарплаты не остановлено на период действия военного положения, и все это время работодатели должны действовать стандартно, а именно – выплачивать зарплату в сроки, установленные в коллективном договоре или внутреннем акте работодателя.

Без изменений остались и требования ч. 2 ст. 115 КЗоТ, которым предусмотрено, что в случае, когда день выплаты заработной платы совпадает с выходным, праздничным или нерабочим днем, заработная плата выплачивается накануне.

Изменений не претерпела и ч. 3 ст. 115 КЗоТ, согласно которой определено, что размер заработной платы за первую половину месяца определяется коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов – представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не меньше оплаты за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки (должностного оклада) работника.

Учитывая все вышеизложенное, заработная плата должна выплачиваться дважды в месяц с промежутком времени, не превышающим 16 календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата.

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