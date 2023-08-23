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Кабмин упростил процедуру получения статуса участника боевых действий

09:30, 23 августа 2023
Теперь для обращения в соответствующие комиссии по определению статуса участника боевых действий достаточно предоставлять только одну справку.
Кабмин упростил процедуру получения статуса участника боевых действий

Процедура получения статуса участника боевых действий стала более простой. Кабинет министров поддержал разработанный Минобороны проект постановления о внесении изменений в Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По словам Резникова, обновленный подход предусматривает упрощенную процедуру получения статуса участника боевых действий благодаря уменьшению количества необходимых документов. Теперь для обращения в соответствующие комиссии по определению статуса участника боевых действий достаточно предоставлять только одну справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией рф против Украины.

Эта справка должна содержать информацию о документах, подтверждающих участие лица в соответствующих мероприятиях, и именно она станет основой для присвоения статуса участника боевых действий. Этот шаг в значительной степени поможет освободиться от излишней бюрократии и ускорить процедуру признания вклада в защиту Украины и присвоение им статуса участника боевых действий», – прокомментировал Резников.

Таким образом, указанные изменения значительно облегчат и ускорят доступ к предусмотренным законодательством льготам и гарантиям защитникам и защитницам, которые защищали и защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

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