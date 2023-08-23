Кабмін спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій

Тепер для звернення до відповідних комісій із визначення статусу учасника бойових дій достатньо надавати лише одну довідку.

Процедура отримання статусу учасника бойових дій стала простішою. Кабінет міністрів підтримав розроблений Міноборони проект постанови про внесення змін до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами Резнікова, оновлений підхід передбачає спрощену процедуру отримання статусу учасника бойових дій завдяки зменшенню кількості необхідних документів. Тепер для звернення до відповідних комісій із визначення статусу учасника бойових дій достатньо надавати лише одну довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України.

«Ця довідка повинна містити інформацію про документи, які підтверджують участь особи у відповідних заходах, і саме вона стане основою для присвоєння статусу учасника бойових дій. Цей крок значною мірою допоможе звільнитися від зайвої бюрократії і прискорити процедуру визнання внеску у захист України та присвоєння їм статусу учасника бойових дій», - прокоментував Резніков.

Таким чином зазначені зміни значно полегшать та пришвидшать доступ до передбачених законодавством пільг та гарантій захисникам та захисницям, які боронили та боронять незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

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