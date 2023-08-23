У Києві прокуратура через суд вимагає внести 3 історичні будівлі на Подолі до реєстру пам'яток

Мова йде про «Контрактовий будинок», «Старий академічний корпус» та «Новий академічний корпус».

​​Прокуратура через суд вимагає внести до Державного реєстру нерухомих пам'яток України 3 об'єкти культурної спадщини національного значення у Подільському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулась до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Міністерства культури та інформаційної політики України про зобов'язання вжити вичерпних заходів для занесення до Державної столиці реєстру нерухомих пам’яток України за категорією національного значення трьох об’єктів культурної спадщини у Подільському районі. Мова йде про наступні об’єкти культурної спадщини: «Контрактовий будинок» 1817 р., (вул. Межигірська, 1), «Старий академічний корпус» 1703-1740 рр. (вул. Г. Сковороди, 2) та «Новий академічний корпус» 1822-1846 рр. (вул. Г. Сковороди, 2).

«Зважаючи на виняткову оригінальність архітектурного стилю, ці об'єкти становлять безспірну культурну цінність», — додали в прокуратурі.

«Протест Міністерство культури та інформаційної політики України вже майже 2 роки фактично відмовляється та не проводить заходи щодо внесення вказаних пам'яток до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією національного значення.

Відсутність відомостей про історичні пам'ятки в Реєстрі не забезпечує їх належного захисту, обслуговування та збереження і дозволяє незаконні дії щодо них», — йдеться у повідомленні.

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