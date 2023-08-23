В Киеве прокуратура через суд требует внести 3 исторических здания на Подоле в реестр памятников

Речь идет о «Контрактовом доме», «Старом академическом корпусе» и «Новом академическом корпусе».

Прокуратура через суд требует внести в Государственный реестр недвижимых памятников Украины 3 объекта культурного наследия национального значения в Подольском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в Киевский окружной административный суд с иском в Министерство культуры и информационной политики Украины об обязательстве принять исчерпывающие меры для занесения в Государственную столицу реестра недвижимых памятников Украины по категории национального значения трех объектов культурного наследия в Подольском районе. Речь идет о следующих объектах культурного наследия: «Контрактовый дом» 1817 г., (ул. Межигорская, 1), «Старый академический корпус» 1703-1740 гг. (ул. Г. Сковороды, 2) и «Новый академический корпус » 1822-1846 гг. (ул. Г. Сковороды, 2).

«Учитывая исключительную оригинальность архитектурного стиля, эти объекты составляют бесспорную культурную ценность», - добавили в прокуратуре.

«Протест Министерство культуры и информационной политики Украины уже почти 2 года фактически отказывается и не проводит мер по внесению указанных памятников в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории национального значения.

Отсутствие сведений об исторических памятниках в Реестре не обеспечивает их надлежащую защиту, обслуживание и хранение и разрешает незаконные действия в отношении них», — говорится в сообщении.

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