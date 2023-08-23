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Не поощряют, но Украина сама решает, как вести войну: в США отреагировали на атаки дронов по Москве

10:04, 23 августа 2023
В Госдепе США заявили, что не поощряют Украину ударов за ее пределами, однако государство само решает, как вести войну.
Не поощряют, но Украина сама решает, как вести войну: в США отреагировали на атаки дронов по Москве

Вашингтон «не поощряет» Украину совершать атаки на рф, при этом украинская сторона сама принимает решение по защите от российских захватчиков. Об этом заявил представитель Госдепа США, передает Reuters.

Такое заявление американского чиновника на условиях анонимности прозвучало на фоне очередных взрывов в столице рф Москве и в Подмосковье, прогремевших в ночь на 23 августа из-за атаки неизвестных беспилотников. Российская сторона, как обычно, винит Украину в этом налете.

«Соединенные Штаты не поощряют и не допускают нападений внутри россии», - заявил представитель Госдепартамента США.

При этом чиновник отмечает, что Украина сама решает, как вести оборону и защищать себя от широкомасштабной военной агрессии рф.

«Украина должна решить, как она решит оградить себя от российского вторжения, которое началось в феврале прошлого года», - сказали в Госдепе.

Представитель американской администрации добавил, что рф может закончить войну в любой момент, выведя свои войска из Украины.

Напомним, что ночью 23 августа беспилотники снова атаковали столицу страны-агрессора, один из них попал в бизнес-центр «Москва-Сити».

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