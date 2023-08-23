Столицю рф знову атакували безпілотники: один із них врізався в будівлю бізнес-центра «Москва-сіті», відео

У Москві та Підмосков'ї пролунали вибухи через атаку дронів.

Ілюстративне фото \ Наслідки удару безпілотників по Москві 24 липня

Вночі 23 серпня безпілотники знову атакували столицю країни-агресорки, один із них влучив у бізнес-центр «Москва-Сіті». Про це повідомляють росЗМІ.

«Цієї ночі ППО збила безпілотник у Можайському районі Московської області.

Другий БпЛА потрапив у будівлю, що будується в «Сіті», — заявив мер Собянін.

У мережі публікують відео влучання безпілотника у будівлю «Москви-Сіті». На них видно яскравий спалах після вибуху.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 серпня, міністерство оборони рф заявило, що "припинило спробу атаки" безпілотним літальним апаратом.

В ніч на 9 серпня Москву знову атакували безпілотники — один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.

Також відомо, що безпілотник атакував бізнес-центр "Москва-Сіті" у столиці рф.

Крім того, 22 серпня у Москві і області пролунали потужні вибухи.

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