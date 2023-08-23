Столицю рф знову атакували безпілотники: один із них врізався в будівлю бізнес-центра «Москва-сіті», відео

Вночі 23 серпня безпілотники знову атакували столицю країни-агресорки, один із них влучив у бізнес-центр «Москва-Сіті». Про це повідомляють росЗМІ.
«Цієї ночі ППО збила безпілотник у Можайському районі Московської області.
Другий БпЛА потрапив у будівлю, що будується в «Сіті», — заявив мер Собянін.
У мережі публікують відео влучання безпілотника у будівлю «Москви-Сіті». На них видно яскравий спалах після вибуху.
Нагадаємо, що у понеділок, 21 серпня, міністерство оборони рф заявило, що "припинило спробу атаки" безпілотним літальним апаратом.
В ніч на 9 серпня Москву знову атакували безпілотники — один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.
Також відомо, що безпілотник атакував бізнес-центр "Москва-Сіті" у столиці рф.
Крім того, 22 серпня у Москві і області пролунали потужні вибухи.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.