Столицу рф снова атаковали беспилотники: один из них врезался в здание бизнес-центра «Москва-сити», видео

Ночью 23 августа беспилотники снова атаковали столицу страны-агрессора, один из них попал в бизнес-центр «Москва-Сити». Об этом сообщают росСМИ.
«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области.
Второй БпЛА попал в строящееся в «Сити» здание, — заявил мэр Собянин.
В сети публикуют видео попадания беспилотника в здание «Москвы-Сити». На них видна яркая вспышка после взрыва.
Напомним, что в понедельник, 21 августа, министерство обороны рф заявило, что "прекратило попытку атаки" беспилотным летательным аппаратом.
В ночь на 9 августа Москву снова атаковали беспилотники – один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.
Также известно, что беспилотник атаковал бизнес-центр "Москва-Сити" в столице рф.
Кроме того, 22 августа в Москве и области прогремели мощные взрывы.
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