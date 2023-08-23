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  1. В мире

Столицу рф снова атаковали беспилотники: один из них врезался в здание бизнес-центра «Москва-сити», видео

08:14, 23 августа 2023
В Москве и Подмосковье раздались взрывы из-за атаки дронов.
Столицу рф снова атаковали беспилотники: один из них врезался в здание бизнес-центра «Москва-сити», видео
Иллюстративное фото \ Последствия удара беспилотников по Москве 24 июля

Ночью 23 августа беспилотники снова атаковали столицу страны-агрессора, один из них попал в бизнес-центр «Москва-Сити». Об этом сообщают росСМИ.

«Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области.

Второй БпЛА попал в строящееся в «Сити» здание, — заявил мэр Собянин.

В сети публикуют видео попадания беспилотника в здание «Москвы-Сити». На них видна яркая вспышка после взрыва.

Напомним, что в понедельник, 21 августа, министерство обороны рф заявило, что "прекратило попытку атаки" беспилотным летательным аппаратом.

В ночь на 9 августа Москву снова атаковали беспилотники – один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Также известно, что беспилотник атаковал бизнес-центр "Москва-Сити" в столице рф.

Кроме того, 22 августа в Москве и области прогремели мощные взрывы.

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